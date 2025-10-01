x
01 октября 2025
Экономика

В Израиле немного выросли цены на бензин

время публикации: 01 октября 2025 г., 07:52
В Израиле немного выросли цены на бензин
Kobi Gideon/Flash90

С 1 октября цены на бензин на автозаправочных станциях выросли на 7 агорот за литр на станциях самообслуживания, достигнув отметки 7,23 шекеля за литр 95-го бензина.

В Эйлате цены на 95 бензин при самообслуживании составляют 6,13 шекеля за литр, что на 6 агорот выше, чем в сентябре.

Надбавка за услугу заправщика составит 25 агорот за литр, что соответствует тарифам за уходящий месяц.

Цены на нефтепродукты, регулируемые государством, корректируются с первого числа каждого месяца. Повышение цен на октябрь связано с ростом мировых цен на бензин на 2% и повышением курса доллара. Цена на бензин с октановым числом 95 в Израиле устанавливается, среди прочего, на основе средней цены бензина в портах юга Европы за пять рабочих дней, предшествующих двум последним торговым дням месяца.

