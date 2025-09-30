США на пороге шатдауна: Трампу и демократам не удалось договориться о бюджете

Президенту США Дональду Трампу и лидерам демократов не удалось достичь прорыва на переговорах о бюджете на следующий финансовый год. Если ситуация не изменится, в полночь 1 октября федеральное правительство останется без финансирования.

"У нас с президентом США и лидерами республиканцев была честная и откровенная дискуссия. Однако остаются значительные и принципиальные разногласия", – заявил журналистам после встречи лидер демократического меньшинства в Палате представителей Хаким Джеффрис.

В качестве компромиссной меры республиканцы предложили продлить нынешний уровень финансирования до 21 ноября, что даст сторонам время найти решение. Однако демократы требуют внесения поправок, в первую очередь связанных со здравоохранением, пишет USA Today.