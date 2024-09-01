Министр финансов Смотрич предупредил, что забастовщикам не оплатят пропущенный рабочий день

Министр финансов Бецалель Смотрич объявил, что отдал распоряжение не оплачивать рабочий день тем, кто 2 сентября примет участие в забастовке, объявленой "Гистадрутом".

Смотрич призвал наемных работников не участвовать в "незаконной забастовке, наносящей ущерб государству Израиль во время войны".

Министр финансов также обрушился с критикой на председателя Всеизраильской ассоциации профсоюзов ("Гистадрут") Арнона Бар-Давида, который, по его словам, вместо того, чтобы работать над укреплением израильской экономики и протянуть руку помощи предпринимателям и резервистам, "фактически осуществляет мечту Синуара, и вместо того, чтобы представлять израильских рабочих, представляет интересы ХАМАСа".