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Экономика

Министр финансов Смотрич предупредил, что забастовщикам не оплатят пропущенный рабочий день

время публикации: 01 сентября 2024 г., 19:25 | последнее обновление: 01 сентября 2024 г., 19:37
Министр финансов Смотрич предупредил, что забастовщикам не оплатят пропущенный рабочий день
Chaim Goldberg/Flash90

Министр финансов Бецалель Смотрич объявил, что отдал распоряжение не оплачивать рабочий день тем, кто 2 сентября примет участие в забастовке, объявленой "Гистадрутом".

Смотрич призвал наемных работников не участвовать в "незаконной забастовке, наносящей ущерб государству Израиль во время войны".

Министр финансов также обрушился с критикой на председателя Всеизраильской ассоциации профсоюзов ("Гистадрут") Арнона Бар-Давида, который, по его словам, вместо того, чтобы работать над укреплением израильской экономики и протянуть руку помощи предпринимателям и резервистам, "фактически осуществляет мечту Синуара, и вместо того, чтобы представлять израильских рабочих, представляет интересы ХАМАСа".

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