Региональный совет Мером а-Галиль не участвует в забастовке: "Мы не государство Тель-Авив"

Региональный совет Мером а-Галиль не планирует прекращать обслуживание населения в рамках всеобщей забастовки, объявленной на понедельник, 2 сентября, "Гистадрутом".

Глава регионального совета Амит Софер заявил: "Галилея находится в состоянии войны, мы и без того видели, что к жителям севера отношение иное, чем к жителям Государства Тель-Авив. Поэтому мы, исходя из наших обязательств перед гражданами и ответственности перед нашими детьми и жителями, которые и без того достаточно страдают, продолжим предоставлять услуги населению. Кроме того, мы задействуем образовательные учреждения, и не будем участвовать в забастовке".

"Мы разделяем боль и скорбь за каждого израильтянина и израильтянку, которые были убиты каким угодно образом во время этой войны, навязанной нам врагом, и молимся за благополучное возвращение всех похищенных", – подчеркнул Софер.