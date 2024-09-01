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Экономика

"Гистадрут" объявил всеобщую забастовку, аэропорт "Бен-Гурион" закроют в 8:00

время публикации: 01 сентября 2024 г., 17:10 | последнее обновление: 01 сентября 2024 г., 17:22
"Гистадрут" объявил всеобщую забастовку, аэропорт "Бен-Гурион" закроют в 8:00
AP Photo/Ariel Schalit)

Председатель Всеизраильской ассоциации профсоюзов ("Гистадрут") Арнон Бар-Давид объявил всеобщую забастовку в знак солидарности с семьями похищенных ХАМАСом израильтян и с близкими шестерых заложников, убитых террористами ХАМАСа незадолго до их обнаружения израильскими военными.

В понедельник, 2 сентября, в 6:00 экономика Израиля будет парализована, сказано в официальном заявлении "Гистадрута". В 8:00 прекратит работать международный аэропорт "Бен-Гурион", будут прекращены вылеты и прибытие самолетов.

Полный список бастующих организаций будет опубликован позднее.

Ранее о присоединении к забастовке объявил Центр местной власти, сообщив, что в рамках забастовочных санкций муниципалитеты и местные советы на час с 9:00 до 10:00 приостановят работу. Отметим, что после провозглашения всеобщей забастовки формат забастовочных санкций в органах местной власти может быть ужесточен.

Университет Рейхмана (частный университет в Герцлии) объявил о присоединении к забастовке: университет закроется в понедельник, не будут проводиться занятия, вуз не будет работать в течение 24 часов.

Экономика
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