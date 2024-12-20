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Экономика

В израильские ПДД включат штраф за неоправданное занятие парковки для электромобилей

Автомобили
Законы
время публикации: 20 декабря 2024 г., 07:05 | последнее обновление: 20 декабря 2024 г., 07:05
В израильские ПДД включат штраф за неоправданное занятие парковки для электромобилей
Nati Shohat/Flash90

Министерство транспорта Израиля опубликовало для ознакомления общественности проект поправки к Правилам дорожного движения, касающийся парковки в местах, предназначенных для зарядки электромобилей.

Согласно поправке, парковка автомобиля, не являющегося электромобилем, на таком парковочном месте, будет наказываться штрафом.

Также штрафовать будут владельцев электромобилей, припарковавших свой электромобиль на таком парковочном месте, но не подключивших его к зарядке.

Экономика
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