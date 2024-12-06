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Экономика

Минфин нашел способ повысить сборы с электромобилей, не отменяя налоговую льготу

Налоги
Автомобили
время публикации: 06 декабря 2024 г., 07:18 | последнее обновление: 06 декабря 2024 г., 07:23
Минфин нашел способ повысить сборы с электромобилей, не отменяя налоговую льготу
Nati Shohat/Flash90

Министерство финансов в последний момент не стало полностью отменять льготную ставку налога на покупку для электромобилей, в результате чего 1 января налог повысится с 35% до 45%, а не до 83%.

Вместо этого было решено снизить потолок исходной стоимости электромобилей, на которую данная льгота распространяется, с 50.000 шекелей до 35.000 шекелей. Каждый шекель сверх этой суммы будет облагаться налогом по полной ставке 83%.

По оценкам минфина, этот шаг принесет в госказну 350 миллионов шекелей в год, тогда как полная отмена льготного тарифа принесла бы 600 миллионов шекелей.

В то же время было решено оставить в полном объеме предоставляемую электромобилям "экологическую" налоговую льготу на уровне 18000 шекелей, не сокращая ее до 14000 шекелей, как планировалось.

Экономика
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