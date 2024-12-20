В пятницу, 20 декабря, венгерская бюджетная авиакомпания Wizz Air возобновила полеты в Израиль. На текущий момент авиакомпания будет выполнять 4 рейса в неделю в Ларнаку.

С 15 января Wizz Air вернется на все свои основные маршруты из Израиля, включая Вену, Афины, Софию, Будапешт, Милан, Рим, Вильнюс, Краков, Варшаву, Бухарест, Абу-Даби и Лондон.

Азербайджанская Azal возобновила полеты в Израиль уже 30 ноября. 10 декабря в Израиль вернулась греческая авиакомпания Aegean, а 18 декабря возобновила полеты в Мадрид авиакомпания Air Europa.

21 декабря возобновит полеты польская авиакомпания LOT, 26 декабря – болгарская Bulgarian Air, а 8 января – Air Seychelles, которая будет летать на Сейшелы и на Маврикий.

Румынская авиакомпания Bees, которая должна была возобновить полеты в Израиль на этой неделе, в последний момент отложила возвращение до апреля.

Не прекращали летать в Израиль авиакомпании Fly Dubai, Etihad, Ethiopian Airlines, Tarom, HiSci, BlueBird, Tus, FlyOne, Georgian Airways, Smartwings, Cyprus Airways, "Узбекские авиалинии", Qanot Sharq, "Рэд Вингс", "Азимут" и Hinan Airlines.