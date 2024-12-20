x
20 декабря 2024
|
последняя новость: 09:07
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
20 декабря 2024
|
20 декабря 2024
|
последняя новость: 09:07
20 декабря 2024
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Экономика

Wizz Air возобновила полеты в Израиль

Туризм
Авиация
Wizz Air
время публикации: 20 декабря 2024 г., 08:35 | последнее обновление: 20 декабря 2024 г., 08:35
Wizz Air возобновила полеты в Израиль
Moshe Shai/FLASH90

В пятницу, 20 декабря, венгерская бюджетная авиакомпания Wizz Air возобновила полеты в Израиль. На текущий момент авиакомпания будет выполнять 4 рейса в неделю в Ларнаку.

С 15 января Wizz Air вернется на все свои основные маршруты из Израиля, включая Вену, Афины, Софию, Будапешт, Милан, Рим, Вильнюс, Краков, Варшаву, Бухарест, Абу-Даби и Лондон.

Азербайджанская Azal возобновила полеты в Израиль уже 30 ноября. 10 декабря в Израиль вернулась греческая авиакомпания Aegean, а 18 декабря возобновила полеты в Мадрид авиакомпания Air Europa.

21 декабря возобновит полеты польская авиакомпания LOT, 26 декабря – болгарская Bulgarian Air, а 8 января – Air Seychelles, которая будет летать на Сейшелы и на Маврикий.

Румынская авиакомпания Bees, которая должна была возобновить полеты в Израиль на этой неделе, в последний момент отложила возвращение до апреля.

Не прекращали летать в Израиль авиакомпании Fly Dubai, Etihad, Ethiopian Airlines, Tarom, HiSci, BlueBird, Tus, FlyOne, Georgian Airways, Smartwings, Cyprus Airways, "Узбекские авиалинии", Qanot Sharq, "Рэд Вингс", "Азимут" и Hinan Airlines.

Экономика
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 12 декабря 2024

Еще две европейские авиакомпании объявили о возвращении в Израиль
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 10 декабря 2024

Aegean возобновила полеты в Израиль