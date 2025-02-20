Минфин и МНБ договорились о повышении зарплат в полиции и службе тюрем

Кризис в отношениях между министерством финансов и полицией Израиля завершился через несколько недель после того, как Итамар Бен-Гвир покинул пост министра национальной безопасности.

Минфин и МНБ согласовали повышение зарплат сотрудников полиции Израиля и службы тюрем на 1,08 миллиарда шекелей в общей сложности.

3% прибавки к зарплате полицейские и сотрудники тюрем получат в рамках коллективного трудового соглашения Всеобщей федерации профсоюзов с минфином по зарплатам госслужащих, вступившего в январе 2025 года.

От 450 до 900 шекелей в месяц задним числом с января 2024 года они получат в рамках привязки их зарплат к зарплатам офицеров и прапорщиков ЦАХАЛа.

Оставшаяся часть будет получена в рамках договора между минфином и МНБ, подписанного в прошлом году.

В общей сложности в этом году зарплаты сотрудников полиции и службы тюрем должны вырасти на сумму до 2000 шекелей, а до конца 2028 года – еще на 1000 шекелей.

Стороны согласовали, что полиция и служба тюрем не будут претендовать на надбавки, которые военные получат по рекомендации комиссии Нагеля, а также не будут претендовать на автоматическое повышение уровня оперативной деятельности всех своих сотрудников за период с октября 2023 года по январь 2024 года.

Вместе с тем, временный министр национальной безопасности Хаим Кац заявил, что его ведомство не просто не намерено допускать отмены привязки зарплат полицейских к зарплатам военных, а намерено добиваться расширения этой привязки.