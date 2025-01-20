С кредиток клиенток обанкротившейся два года назад сети Sher Fitness спишут плату за полмесяца

Хайфский окружной суд разрешил адвокату Ханит Нов, внешней управляющей обанкротившейся в 2023 году сети фитнес-центров Sher Fitness, списать с бывших клиенток сети на момент банкротства плату за половину месяца за март 2023 года.

Адвокат Нов и банк "Дисконт", являющийся основным кредитором обанкротившейся сети, утверждали, что хотя в марте 2023 года фитнес-центры сети были закрыты, клиентки получили услугу за этот месяц в апреле, когда сеть была продана компании "Гуд Фарм", предоставившей абоненткам Sher Fitness месяц бесплатного обслуживания, а потому отмена платежей за март была необоснованной.

Судья Бетина Таубер согласилась с этой позицией, но постановила, что взыскать деньги можно будет только при условии, что кредитная компания сможет провести платеж, то есть если кредитная карта, которой оплачивался абонемент два года назад, все еще действительна, и что на ней имеются достаточные кредитные рамки. На момент банкротства у сети было 4 тысячи абоненток.