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Экономика

McDonald's Israel сокращает скидки для солдат и повышает цены

Потребление
время публикации: 20 января 2025 г., 21:55 | последнее обновление: 20 января 2025 г., 21:55
McDonald's Israel сокращает скидки для солдат и повышает цены
Nati Shohat/Flash90

Сеть ресторанов быстрого питания McDonald's Israel, выкупленная в 2024 году материнской компанией у держателя франшизы в последние 30 лет Омри Падана, объявила о повышении цен.

Различные позиции в меню сети подорожают на 2-8%. Кроме того, скидка для военнослужащих ЦАХАЛа и сотрудников служб безопасности, с 7 октября 2023 года составлявшая 50%, вернулась к довоенному размеру в 15%.

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