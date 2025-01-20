McDonald's Israel сокращает скидки для солдат и повышает цены
время публикации: 20 января 2025 г., 21:55 | последнее обновление: 20 января 2025 г., 21:55
Сеть ресторанов быстрого питания McDonald's Israel, выкупленная в 2024 году материнской компанией у держателя франшизы в последние 30 лет Омри Падана, объявила о повышении цен.
Различные позиции в меню сети подорожают на 2-8%. Кроме того, скидка для военнослужащих ЦАХАЛа и сотрудников служб безопасности, с 7 октября 2023 года составлявшая 50%, вернулась к довоенному размеру в 15%.