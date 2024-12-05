Bitcoin преодолел порог в 100000 долларов

В четверг, 5 декабря, стоимость криптовалюты Bitcoin преодолела порог в 100 тысяч долларов на фоне приближения даты вступления в должность избранного президента США Дональда Трампа, и торгуется в районе отметки 103 тысячи долларов.

С момента победы Трампа на выборах Bitcoin вырос в цене на 45%, а с начала года – более чем вдвое.

Инвесторы делают ставку на облегчение регуляции в сфере криптовалюты с приходом Трампа к власти.