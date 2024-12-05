x
05 декабря 2024
|
последняя новость: 07:20
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
05 декабря 2024
|
05 декабря 2024
|
последняя новость: 07:20
05 декабря 2024
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Экономика

Bitcoin преодолел порог в 100000 долларов

Криптовалюта
время публикации: 05 декабря 2024 г., 07:20 | последнее обновление: 05 декабря 2024 г., 07:20
Bitcoin преодолел порог в 100000 долларов
AP Photo/Mark Humphrey

В четверг, 5 декабря, стоимость криптовалюты Bitcoin преодолела порог в 100 тысяч долларов на фоне приближения даты вступления в должность избранного президента США Дональда Трампа, и торгуется в районе отметки 103 тысячи долларов.

С момента победы Трампа на выборах Bitcoin вырос в цене на 45%, а с начала года – более чем вдвое.

Инвесторы делают ставку на облегчение регуляции в сфере криптовалюты с приходом Трампа к власти.

Экономика
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 13 ноября 2024

Стоимость Bitcoin перевалила за 90 тысяч долларов: рынок криптовалюты надеется на Трампа
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 06 ноября 2024

Bitcoin подорожал на 9% за сутки, установив новый рекорд
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 28 апреля 2023

ХАМАС объявил, что прекращает принимать пожертвования в Bitcoin