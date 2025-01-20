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Экономика

МВД предлагает начать платить членам муниципальных советов за их работу

Муниципалитеты
МВД
Муниципальные выборы
время публикации: 20 января 2025 г., 12:37 | последнее обновление: 20 января 2025 г., 12:37
МВД предлагает начать платить членам муниципальных советов за их работу
Yonatan Sindel/Flash90

Министерство внутренних дел представило проект поправки к Ордонансу о муниципалитетах, связанной с оплатой работы членов муниципальных и местных советов.

На данный момент эти должности не оплачиваются, несмотря на то, что члены муниципальных советов тратят значительное время на заседание в муниципальных комиссиях.

Законопроект не предусматривает предоставление членам муниципальных советов заработной платы, а предлагает выплату фиксированной суммы за каждое участие в заседании и возмещение расходов на исполнение обязанностей.

Экономика
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