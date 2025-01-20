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Экономика

Тель-Авивский суд обязал Meta раскрыть данные анонимного пользователя в деле о клевете

Судебные решения
Интернет
Соцсети
время публикации: 20 января 2025 г., 12:02 | последнее обновление: 20 января 2025 г., 12:04
Тель-Авивский суд обязал Meta раскрыть данные анонимного пользователя в деле о клевете
AP Photo/Jeff Chiu

Тель-Авивский окружной суд приказал компании Meta, владеющей социальными сетями Facebook, Instagram и WhatsApp, передать идентифицирующие данные анонимных пользователей истице в деле о клевете, не предоставив пользователям права на возражение, сообщает "Калькалист".

Решение было вынесено по иску, поданному в сентябре 2024 года высокопоставленной сотрудницей одного из муниципалитетов, потребовавшей от Meta предоставить ей данные анонимных пользователей, на протяжении нескольких лет публиковавших очерняющие ее сообщения в социальных сетях.

Следует отметить, что речь идет о прецедентном решении, меняющем подход к анонимности в интернете. В 2010 году Верховный суд постановил, что нельзя раскрывать личность анонимного пользователя интернета, поскольку в Израиле отсутствует законодательная база, позволяющая это делать.

В 2019 году Кнессет принял закон, разрешающий раскрытие данных анонимных пользователей в делах о нарушении авторского права, а на текущий момент в Кнессете продвигается законопроект о таком же разрешении для дел о клевете.

Экономика
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