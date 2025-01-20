5 автомобилей 2024 года, продающихся в Израиле, получили низкие оценки на краш-тестах Euro NCAP

Организация Euro NCAP, являющаяся самой авторитетной структурой в сфере безопасности автомобилей в Европе, опубликовала результаты краш-тестов автомобилей 2024 года выпуска.

Подавляющее большинство проверенных автомобилей получили максимальную оценку в пять звезд, 9 автомобилей получили четыре звезды, и пять автомобилей получили три звезды.

Все пять моделей, получившие низкую оценку, а именно Suzuki Swift, Dacia Duster, Jeep Avenger, Ford Tourneo Courier и Ford Tourneo Custom, продаются в Израиле.