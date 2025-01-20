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Экономика

5 автомобилей 2024 года, продающихся в Израиле, получили низкие оценки на краш-тестах Euro NCAP

Автомобили
время публикации: 20 января 2025 г., 10:37 | последнее обновление: 20 января 2025 г., 10:37
5 автомобилей 2024 года, продающихся в Израиле, получили низкие оценки на краш-тестах Euro NCAP
AP Photo/Katsumi Kasahara

Организация Euro NCAP, являющаяся самой авторитетной структурой в сфере безопасности автомобилей в Европе, опубликовала результаты краш-тестов автомобилей 2024 года выпуска.

Подавляющее большинство проверенных автомобилей получили максимальную оценку в пять звезд, 9 автомобилей получили четыре звезды, и пять автомобилей получили три звезды.

Все пять моделей, получившие низкую оценку, а именно Suzuki Swift, Dacia Duster, Jeep Avenger, Ford Tourneo Courier и Ford Tourneo Custom, продаются в Израиле.

Экономика
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