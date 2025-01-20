Суд: завещание можно составить и в 101 год

Тель-Авивский суд по семейным спорам оставил в силе завещание, на момент составления которого завещателю был 101 год, и в котором его имущество распределялось между наследниками неравномерно.

Завещатель скончался в возрасте 102 лет. За год до смерти он составил завещание, в котором оставил дочери большую часть наследства, чем сыну, и часть наследства завещал на создание фонда для нуждающихся. Сын оспорил завещание, утверждая, что отец был юридически недееспособен для составления завещания в столь почтенном возрасте.

Завещание было составлено надлежащим образом у нотариуса. За неделю до составления завещания завещатель прошел проверку у психиатра, признавшего его дееспособным. Кроме того, в завещании было указано, что сын получал от завещателя деньги на протяжении жизни, тогда как дочь не получала ничего

Сын опротестовал решение в Окружном суде, однако затем отозвал апелляцию по рекомендации суда, давшего понять, что она будет отклонена.