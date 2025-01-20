Экс-глава "Мосада" будет консультировать биотехнологическую компанию Matricelf

Израильская биотехнологическая компания Matricelf сообщила, что бывший глава службы внешней разведки "Мосад" Тамир Пардо будет работать с ней в качестве внешнего стратегического консультанта.

Matricelf разработала новую медицинскую технологию, позволяющую создавать искусственную ткань из клеток самого пациента, взятых из сальника - жировой ткани в брюшной полости.

Напомним, что несколько месяцев назад Пардо вошел в состав руководства общественного движения "Даркейну". Также он входит в руководство инвестиционного фонда AWZ