В Налоговое управление подано более 25 тысяч исков о прямом ущербе от ракетных обстрелов

Прямой ущерб имуществу от иранских ракетных обстрелов продолжает расти. По состоянию на вечер четверга, 20 июня, количество исков, поданных в компенсационный фонд налогового управления, превысило 25000.

В том числе 20,4 тысячи исков связаны с ущербом недвижимости, 2,1 тысячи – с ущербом автотранспорту и 2,4 тысячи – с ущербом движимому имуществу.

Более 5000 человек были эвакуированы из поврежденных домов.