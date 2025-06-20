В Налоговое управление подано более 25 тысяч исков о прямом ущербе от ракетных обстрелов
время публикации: 20 июня 2025 г., 08:49 | последнее обновление: 20 июня 2025 г., 08:49
Прямой ущерб имуществу от иранских ракетных обстрелов продолжает расти. По состоянию на вечер четверга, 20 июня, количество исков, поданных в компенсационный фонд налогового управления, превысило 25000.
В том числе 20,4 тысячи исков связаны с ущербом недвижимости, 2,1 тысячи – с ущербом автотранспорту и 2,4 тысячи – с ущербом движимому имуществу.
Более 5000 человек были эвакуированы из поврежденных домов.