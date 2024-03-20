Fed снова не стал снижать учетную ставку в США

Глава Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл объявил по итогам заседания монетарной комиссии, что учетная ставка остается без изменений на уровне 5,5%, в соответствии с ожиданиями аналитиков.

Это шестой раз подряд, когда ФРС оставляет ставку без изменений на данном уровне после прекращения повышений ставки в июле 2023 года.

При этом члены комиссии прогнозируют три снижения учетной ставки до конца 2024 года в общей сложности на 0,75%, и еще столько же снижений до конца 2025 года.

ФРС повысила прогноз темпов экономического роста в США с 1,4% до 2,1% и уровень базовой инфляции с 2,4% до 2,6%.