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Экономика

Fed снова не стал снижать учетную ставку в США

время публикации: 20 марта 2024 г., 22:08 | последнее обновление: 20 марта 2024 г., 22:08
Fed снова не стал снижать учетную ставку в США
Tom Williams, Pool via AP, File

Глава Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл объявил по итогам заседания монетарной комиссии, что учетная ставка остается без изменений на уровне 5,5%, в соответствии с ожиданиями аналитиков.

Это шестой раз подряд, когда ФРС оставляет ставку без изменений на данном уровне после прекращения повышений ставки в июле 2023 года.

При этом члены комиссии прогнозируют три снижения учетной ставки до конца 2024 года в общей сложности на 0,75%, и еще столько же снижений до конца 2025 года.

ФРС повысила прогноз темпов экономического роста в США с 1,4% до 2,1% и уровень базовой инфляции с 2,4% до 2,6%.

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