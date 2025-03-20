x
20 марта 2025
|
последняя новость: 15:11
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
20 марта 2025
|
20 марта 2025
|
последняя новость: 15:11
20 марта 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Экономика

Жилищный вопрос в Израиле во время войны. Опрос Newsru.co.il

Недвижимость
Опрос Newsru
время публикации: 20 марта 2025 г., 14:24 | последнее обновление: 20 марта 2025 г., 15:02
Жилищный вопрос в Израиле во время войны. Опрос Newsru.co.il
Yossi Aloni/Flash90

В период войны "Железные мечи" тысячи израильтян были вынуждены покинуть свои дома на юге и севере страны, далеко не все из них вернулись домой. Война продолжается. Растут цены. Доходы многих семей сократились. Возрос общий уровень неуверенности в завтрашнем дне. Участились обращения в банки с просьбами о замораживании выплат ипотечных ссуд, у части арендаторов возникли сложности с оплатой жилья.

В течение последних лет наблюдается снижение доли израильских семей, владеющих своим жильем, отмечает Центральное статистическое бюро. Это может быть связано и со значительной алией из стран бывшего СССР после начала полномасштабной войны в Украине, так как очень многие новые репатрианты либо не имеют средств на покупку жилья, либо не готовы или не могут продать дома и квартиры в странах, из которых они репатриируются, чтобы приобрести жилье в Израиле.

Редакция Newsru.co.il проводит опрос, чтобы выяснить, как в этот период решают жилищный вопрос наши читатели.

Похожий опрос мы проводили около пяти лет назад, в период коронавирусного кризиса. Итоги данного опроса мы сравним с результатами, полученными в 2020 году.

Внимание: опрос предназначен для читателей, живущих в Израиле.

Жилищный вопрос в Израиле во время войны. Принять участие в опросе

(вам предстоит ответить на 18 вопросов)

Экономика
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook