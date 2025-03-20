Страховой гигант Munich Re покупает созданную израильтянами Next Insurance за $1,84 млрд

Компания Next Insurance, управляющая разработанной ей цифровой платформой страхования малого и среднего бизнеса в США, будет продана одному из своих ранних инвесторов, германскому страховому гиганту Munich Re, за 1,84 миллиарда долларов.

Это сумма разницы между 29% акций компании, которые уже принадлежали Munich Re, и пакетами других держателей, исходя из оценочной стоимости компании Next Insurance 2,6 миллиарда долларов.

Компания была создана девять лет назад предпринимателями Гаем Гольдштейном, Алоном Хури и Нисимом Тапиро. По информации экономического издания Globes, в компании Next Insurance работают 730 сотрудников, из которых около 200 работают в штаб-квартире компании в Кфар-Сабе.

Munich Re инвестирует в в Next Insurance с 2017 года и накануне приобретения владеет около 29% акционерного капитала. Теперь Munich Re и её дочерняя компания "Ergo" приобретают Next у остальных инвесторов за 1,84 миллиарда долларов при общей оценке компании в 2,6 миллиарда долларов, как указано выше.