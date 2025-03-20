x
20 марта 2025
|
последняя новость: 21:26
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
20 марта 2025
|
20 марта 2025
|
последняя новость: 21:26
20 марта 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Экономика

Страховой гигант Munich Re покупает созданную израильтянами Next Insurance за $1,84 млрд

Экзит
Финтек
Страхование
время публикации: 20 марта 2025 г., 20:10 | последнее обновление: 20 марта 2025 г., 20:20
Страховой гигант Munich Re покупает созданную израильтянами Next Insurance за $1,84 млрд
AP Photo/Matthias Schrader

Компания Next Insurance, управляющая разработанной ей цифровой платформой страхования малого и среднего бизнеса в США, будет продана одному из своих ранних инвесторов, германскому страховому гиганту Munich Re, за 1,84 миллиарда долларов.

Это сумма разницы между 29% акций компании, которые уже принадлежали Munich Re, и пакетами других держателей, исходя из оценочной стоимости компании Next Insurance 2,6 миллиарда долларов.

Компания была создана девять лет назад предпринимателями Гаем Гольдштейном, Алоном Хури и Нисимом Тапиро. По информации экономического издания Globes, в компании Next Insurance работают 730 сотрудников, из которых около 200 работают в штаб-квартире компании в Кфар-Сабе.

Munich Re инвестирует в в Next Insurance с 2017 года и накануне приобретения владеет около 29% акционерного капитала. Теперь Munich Re и её дочерняя компания "Ergo" приобретают Next у остальных инвесторов за 1,84 миллиарда долларов при общей оценке компании в 2,6 миллиарда долларов, как указано выше.

Экономика
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 18 марта 2025

Cделка Google-Wiz принесет в госказну 13-18 млрд шекелей
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 18 марта 2025

Крупнейший "экзит" в истории Израиля: Google подтвердил покупку старт-апа Wiz за $32 млрд
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 05 февраля 2025

Полумиллиардный "экзит": создатели KSP планируют продать до 25% сети
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 14 января 2025

Итоги года в израильском хайтеке по данным Startup Nation Central