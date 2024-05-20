Аэропорт Бен-Гурион откроет терминал для лоукостеров с 27 мая

1-й терминал аэропорта имени Бен-Гуриона, прекративший работать в октябре 2023 года после начала войны и ухода многих авиакомпаний из Израиля, возобновит работу 27 мая.

В первые дни он будет обслуживать только внутриизраильские рейсы, а с 2 июня начнет обслуживать бюджетные авиакомпании на международных рейсах.

Бюджетные авиакомпании, такие как Ryanair, добивались возобновления работы терминала, поскольку аэропортовые сборы в нем существенно ниже, чем в 3-м терминале аэропорта.

Согласно управлению аэропортов, до конца лета 1-й терминал обслужит около 1200 рейсов. Ожидаемый пассажиропоток – 200 тысяч человек в месяц.