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Аэропорт Бен-Гурион откроет терминал для лоукостеров с 27 мая

время публикации: 20 мая 2024 г., 12:21 | последнее обновление: 20 мая 2024 г., 12:21
Аэропорт Бен-Гурион откроет терминал для лоукостеров с 27 мая
Yossi Aloni/Flash90

1-й терминал аэропорта имени Бен-Гуриона, прекративший работать в октябре 2023 года после начала войны и ухода многих авиакомпаний из Израиля, возобновит работу 27 мая.

В первые дни он будет обслуживать только внутриизраильские рейсы, а с 2 июня начнет обслуживать бюджетные авиакомпании на международных рейсах.

Бюджетные авиакомпании, такие как Ryanair, добивались возобновления работы терминала, поскольку аэропортовые сборы в нем существенно ниже, чем в 3-м терминале аэропорта.

Согласно управлению аэропортов, до конца лета 1-й терминал обслужит около 1200 рейсов. Ожидаемый пассажиропоток – 200 тысяч человек в месяц.

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