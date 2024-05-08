Подписано коллективное трудовое соглашение в сети "Шуферсаль"
время публикации: 08 мая 2024 г., 09:06 | последнее обновление: 08 мая 2024 г., 09:06
Руководство торговой сети "Шуферсаль" подписало с рабочим комитетом новый коллективный трудовой договор, распространяющийся на 13 тысяч работников сети.
Подробности договора на данный момент не публикуются, однако он предусматривает повышение зарплат и улучшение условий труда.
Договор был подписан на фоне опасений по поводу увольнений в рамках сокращения штата после появления у сети новых владельцев контрольного пакета, братьев Шломо и Йоси Амиров, вместе занимающих должность генерального директора.