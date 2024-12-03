Израиль и Филиппины подписали декларацию о сотрудничестве в сфере туризма

Министр туризма Израиля Хаим Кац, находящийся с рабочим визитом в Маниле, и его филиппинская коллега Кристина Фраско подписали совместную декларацию о намерениях по сотрудничеству в сфере туризма.

Совместная декларация была подписана в преддверии подписания более формального договора между Филиппинами и Израилем в сфере туризма, который все еще находится на стадии переговоров между двумя правительствами.

В своем выступлении Кац сказал, что ситуация в Израиле была "очень спокойной, по крайней мере, в последние месяцы", и страна надеется возобновить прием туристов, особенно христиан, к юбилейному году Римско-католической церкви в 2025 году.

Кроме того, министр озвучил идею о необходимости запуска прямого рейса между двумя государствами "хотя бы раз в неделю" не только для увеличения туристического потока, но и для укрепления "хороших отношений" между двумя странами. По словам Каца, если появятся прямые рейсы между странами, количество израильских туристов на Филиппинах вырастет с 13 тысяч до 100 тысяч в год.

Фраско , в свою очередь, заявила, что ее ведомство рассматривает Израиль как перспективный рынок, особенно учитывая, что Филиппины предлагают туристические продукты, которые очень привлекательны и популярны на израильском рынке.