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Экономика

Израиль и Филиппины подписали декларацию о сотрудничестве в сфере туризма

Туризм
Международные соглашения
время публикации: 03 декабря 2024 г., 11:05 | последнее обновление: 03 декабря 2024 г., 11:05
Израиль и Филиппины подписали декларацию о сотрудничестве в сфере туризма
AP Photo/Aaron Favila

Министр туризма Израиля Хаим Кац, находящийся с рабочим визитом в Маниле, и его филиппинская коллега Кристина Фраско подписали совместную декларацию о намерениях по сотрудничеству в сфере туризма.

Совместная декларация была подписана в преддверии подписания более формального договора между Филиппинами и Израилем в сфере туризма, который все еще находится на стадии переговоров между двумя правительствами.

В своем выступлении Кац сказал, что ситуация в Израиле была "очень спокойной, по крайней мере, в последние месяцы", и страна надеется возобновить прием туристов, особенно христиан, к юбилейному году Римско-католической церкви в 2025 году.

Кроме того, министр озвучил идею о необходимости запуска прямого рейса между двумя государствами "хотя бы раз в неделю" не только для увеличения туристического потока, но и для укрепления "хороших отношений" между двумя странами. По словам Каца, если появятся прямые рейсы между странами, количество израильских туристов на Филиппинах вырастет с 13 тысяч до 100 тысяч в год.

Фраско , в свою очередь, заявила, что ее ведомство рассматривает Израиль как перспективный рынок, особенно учитывая, что Филиппины предлагают туристические продукты, которые очень привлекательны и популярны на израильском рынке.

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