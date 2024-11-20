Минстрой усиливает контроль против найма незарегистрированных подрядчиков

Регистратор подрядчиков при министерстве строительства усиливает надзор за соблюдением запрета на привлечение к строительным работам незарегистрированных подрядчиков, не имеющих соответствующих лицензий. В последние несколько месяцев были применены жесткие санкции в отношении подрядчиков, которые передавали по субподряду часть работы нелицензированным субподрядчикам.

Как сообщает министерство строительства, инспекторы отдела регистратора подрядчиков проводят на стройплощадках страны регулярные проверки и расследования для выявления нарушений Закона о регистрации строительных подрядчиков.

В сообщении ведомства подчеркивается, что наем подрядчика без соответствующей лицензии на выполняемую работу грубо нарушает закон, подрывает общественное доверие к профессии и представляет опасность для строительных рабочих, прохожих и будущих жителей строящихся домов.

На нарушителей могут быть наложены серьезные санкции, включая лишение лицензии на длительный срок или пожизненное исключение из реестра подрядчиков, а также денежные штрафы.

В числе примеров последних дел, которым занимался регистратор, указан случай подрядчика, заключившего договор с тремя нелицензированными субподрядчиками и передавшего им строительство трех зданий в жилом проекте в Пардес-Хане. Лицензия данного подрядчика уже была приостановлена в ноябре 2023 года за нарушение правил техники безопасности. Учитывая дополнительные нарушения, его лицензия была отозвана навсегда.

Подобное дело было рассмотрено и в Иерусалиме: две строительные компании, чья лицензия соответствовала для выполнения работ, передали проекты в Иерусалиме подрядчику, не имеющему соответствующей лицензии и квалификации. Лицензии обоих подрядчиков-нарушителей были приостановлены на два года, их апелляция была отклонена, и подрядчикам придется также возместить расходы.

В инфраструктурном проекте в Бейт-Шемеше подрядчик, имеющий высокую квалификацию, передал работу субподрядчику с низкой квалификацией, а тот привлек еще одного субподрядчика, вообще не имеющего лицензии. Лицензия главного подрядчика приостановлена на три года, лицензия субподрядчика – на два года, на них наложены штрафы в размере 40 тысяч шекелей.