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Израиль

Благодаря поддельным документам, палестинские нелегалы работают на базах ЦАХАЛа

время публикации: 04 ноября 2024 г., 21:50 | последнее обновление: 04 ноября 2024 г., 21:59
Благодаря поддельным документам, палестинские нелегалы работают на базах ЦАХАЛа
Пресс-служба полиции Израиля

В рамках совместной операции полиции и министерства обороны, проводившейся для пресечения проникновения посторонних, в том числе палестинских нелегалов, на военные базы ЦАХАЛа и другие объекты системы безопасности, в течение последних нескольких месяцев центральный следственный отдел полиции и министерство обороны вели тайное расследование в отношении нескольких подрядчиков.

Расследование было начато после появления подозрений, что подрядчики, выигравшие тендеры министерства обороны на выполнение ремонтных и инфраструктурных работ на военных базах, нанимали работников-палестинцев, в том числе нелегалов. Проверяются также подозрения, что должностные лица за взятки участвовали в подделке документов или знали о поддельных документах, на основании которых подрядчики провозили нанятых вразрез с требованиями минобороны работников на различные базы и на режимные объекты ЦАХАЛа.

28 октября расследование перешло в открытую фазу, когда следователи, сотрудники полиции и служб безопасности провели рейды по домам пятерых палестинцев, проживающих в арабских населенных пунктах Иудеи и Самарии, и изъяли улики, свидетельствующие о деятельности масштабной сети по подделке документов. В домах подозреваемых были обнаружены различные материалы и оборудование, использовавшиеся для подделки водительских прав, лицензий на управление строительной техникой, удостоверений личности и других документов.

В понедельник, 4 ноября, были арестованы еще четверо подозреваемых, суд продлил срок содержания троих из них в интересах следствия.

В Ассоциации строительных и ремонтных подрядчиков, комментируя данное заявление полиции, сообщили, что по оценкам членов ассоциации подрядчиков, в Израиле на различных объектах работают тысячи палестинских нелегалов, устроившиеся на работу при помощи поддельных документов. В сообщении организации указано, что помимо угрозы безопасности, эта ситуация наносит серьезный экономический ущерб подрядчикам.

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