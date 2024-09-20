Агентство Fitch повысило кредитный рейтинг корпорации "Тева"

Международное рейтинговое агентство Fitch объявило о повышении кредитного рейтинга израильского фармацевтического концерна "Тева" с уровня BB- до уровня BB с позитивным прогнозом.

Согласно агентству, повышение прогноза отражает значительные успехи корпорации по сокращению своего долга, а также рост ее финансовых показателей.

Аналитики Fitch отмечают, что планы "Тевы" продать департамент, занимающийся производством сырья для лекарственных препаратов, должны значительно повысить финансовую гибкость компании.