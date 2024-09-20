x
20 сентября 2024
|
последняя новость: 09:45
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
20 сентября 2024
|
20 сентября 2024
|
последняя новость: 09:45
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Экономика

Агентство Fitch повысило кредитный рейтинг корпорации "Тева"

время публикации: 20 сентября 2024 г., 09:31 | последнее обновление: 20 сентября 2024 г., 09:31
Агентство Fitch повысило кредитный рейтинг корпорации "Тева"
Yossi Aloni/Flash90

Международное рейтинговое агентство Fitch объявило о повышении кредитного рейтинга израильского фармацевтического концерна "Тева" с уровня BB- до уровня BB с позитивным прогнозом.

Согласно агентству, повышение прогноза отражает значительные успехи корпорации по сокращению своего долга, а также рост ее финансовых показателей.

Аналитики Fitch отмечают, что планы "Тевы" продать департамент, занимающийся производством сырья для лекарственных препаратов, должны значительно повысить финансовую гибкость компании.

Экономика
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 03 сентября 2024

TOП-20 компаний, в которых лучше всего работать в Израиле
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 25 июня 2024

"Тева" заплатит 750 миллионов долларов налогов Израилю, разбив на платежи