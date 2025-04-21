"Едиот Ахронот": ЦАХАЛ просит еще 10 млрд шекелей на войну в Газе

В свете требования политического руководства о расширении военных действий против ХАМАСа в секторе Газы командование ЦАХАЛа просит у министерства финансов еще 10 миллиардов шекелей сверх уже утвержденного оборонного бюджета на 2025 год, сообщает журналист газеты "Едиот Ахронот" Гад Лиор.

В министерстве финансов выступают против этого требования, напоминая, что оборонный бюджет и без того увеличен до 120 миллиардов шекелей, и дополнительное его увеличение повлечет за собой резкое сокращение услуг населению или дополнительное повышение налогов.

Цитируя представителей минфина, Лиор подчеркивает, что любая опция финансирования дополнительных требований ЦАХАЛа будет плохой и сильно ухудшит экономическое положение израильтян.