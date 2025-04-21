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Экономика

"Едиот Ахронот": ЦАХАЛ просит еще 10 млрд шекелей на войну в Газе

Бюджет
время публикации: 21 апреля 2025 г., 09:52 | последнее обновление: 21 апреля 2025 г., 09:52
"Едиот Ахронот": ЦАХАЛ просит еще 10 млрд шекелей на войну в Газе
Noam Revkin Fenton/Flash90

В свете требования политического руководства о расширении военных действий против ХАМАСа в секторе Газы командование ЦАХАЛа просит у министерства финансов еще 10 миллиардов шекелей сверх уже утвержденного оборонного бюджета на 2025 год, сообщает журналист газеты "Едиот Ахронот" Гад Лиор.

В министерстве финансов выступают против этого требования, напоминая, что оборонный бюджет и без того увеличен до 120 миллиардов шекелей, и дополнительное его увеличение повлечет за собой резкое сокращение услуг населению или дополнительное повышение налогов.

Цитируя представителей минфина, Лиор подчеркивает, что любая опция финансирования дополнительных требований ЦАХАЛа будет плохой и сильно ухудшит экономическое положение израильтян.

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