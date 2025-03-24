Кнессет согласовал оборонный бюджет на 2025 год в размере 136 млрд шекелей

Совместная комиссия Кнессета по оборонному бюджету под председательством Юлия Эдельштейна ("Ликуд") утвердила к итоговому чтению бюджет министерства обороны на 2025 год.

Размер бюджета составит 136,03 миллиардов шекелей. Подробности бюджета не публикуются (он согласовывается членами комиссии по иностранным делам и обороне и финансовой комиссии на совместных закрытых заседаниях).

Вместе с тем Эдельштейн подчеркнул, что в бюджете выделены сотни миллионов шекелей на укрепление границы Израиля с Иорданией. Также был существенно увеличен бюджет департамента по реабилитации раненых.

Напомним, что в 2024 году, в год интенсивных военных действий на севере и юге, реальный оборонный бюджет составил 177 миллиардов шекелей. До войны оборонный бюджет не превышал 70 миллиардов шекелей в год

Напомним, что специальная комиссия по формированию оборонного бюджета на ближайшие десять лет под руководством профессора Яакова Нагеля рекомендовала выделить на оборонный бюджет 275 миллиардов шекелей дополнительно, из которых 60 миллиардов шекелей - на реабилитацию раненых.