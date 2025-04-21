"Транспортная справедливость": 25 апреля проезд в общественном транспорте подорожает на 33%

В четверг, 25 апреля, вступит в силу второй этап реформы "Транспортная справедливость", продвигаемой министром транспорта Мири Регев.

В рамках реформы будет расширен список групп населения, получающих льготы, однако для финансирования льгот будет резко повышена стоимость проезда для тех, кто права на льготы не имеет.

Стоимость одной поездки в автобусе подорожает на 33% с 6 до 8 шекелей. Стоимость одной поездки в поезде также подорожает на 2 шекеля. Месячный внутригородской проездной подорожает с 236 до 315 шекелей. Остальные тарифы вырастут пропорционально.

В то же время, возраст освобождения от платы за проезд снизится с 75 лет до 67 лет. Демобилизованные военнослужащие и закончившие альтернативную службу получат право бесплатного проезда в течение года после окончания службы.

Молодежь в возрасте 18-26 лет получит право на 33% скидки

Также право на 50% скидки на месячный проездной получат жители населенных пунктов и кварталов, относящихся к 1-5 социо-экономическим кластерам. В частности, право на льготный проезд получат жители почти всех арабских и ультраортодоксалных населенных пунктов, а также такие города, как Акко, Бейт-Шеан, Тверия, Кирьят-Малахи, Офаким, Нетивот, Димона, Кирьят-Гат, Хадера, Лод, Рамле, Ор-Акива, Афула, Тират а-Кармель, Кирьят-Ям, Бейт-Шемеш, Ашдод, Ашкелон, Ноф а-Галиль, Кармиэль, Беэр-Шева, Бат-Ям. Следует отметить, что в таких городах, как Ашдод и Беэр-Шева, право на скидку будет определяться социо-экономическим кластером конкретного квартала.

Проверить право на скидку можно на сайте национального управления общественного транспорта. Для получения скидки необходимо предоставить документы, подтверждающие статус или место проживания, дающие право на скидку.