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Экономика

Минпрос сокращает субсидирование продленок: в Ашдоде и Бат-Яме будут платить на 1500 шекелей больше

время публикации: 21 августа 2024 г., 12:09 | последнее обновление: 21 августа 2024 г., 12:09
Минпрос сокращает субсидирование продленок: в Ашдоде и Бат-Яме будут платить на 1500 шекелей больше
Olivier Fitoussi/Flash90

Министерство просвещения опубликовало в среду, 21 августа, прейскурант субсидий для групп продленного дня в детских садах и в 1-2 классах начальной школы.

В результате сокращения субсидий, жители населенных пунктов, относящихся к пятому социо-экономическому кластеру, к которому относятся такие города, как Ашдод, Бат-Ям, Беэр-Шева, Ашкелон, будут платить на 1500 шекелей в год больше за ребенка в группе продленного дня.

В Нетании, Эйлате и других городах шестого кластера подорожание составит 1300 шекелей в год на ребенка.

В населенных пунктах четвертого социо-экономического кластера, таких как Кирьят-Гат, Йерухам, Лод, Акко, подорожание составит 1000 шекелей в год.

В населенных пунктах 1-3 социоэкономических кластеров (в частности – в Иерусалиме) стоимость продленки вырастет на 800 шекелей на ребенка в год.

В верхних социо-экономических кластерах подорожание составит несколько десятков шекелей, поскольку изначально уровень субсидий в них очень низкий.

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