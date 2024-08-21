Минпрос сокращает субсидирование продленок: в Ашдоде и Бат-Яме будут платить на 1500 шекелей больше

Министерство просвещения опубликовало в среду, 21 августа, прейскурант субсидий для групп продленного дня в детских садах и в 1-2 классах начальной школы.

В результате сокращения субсидий, жители населенных пунктов, относящихся к пятому социо-экономическому кластеру, к которому относятся такие города, как Ашдод, Бат-Ям, Беэр-Шева, Ашкелон, будут платить на 1500 шекелей в год больше за ребенка в группе продленного дня.

В Нетании, Эйлате и других городах шестого кластера подорожание составит 1300 шекелей в год на ребенка.

В населенных пунктах четвертого социо-экономического кластера, таких как Кирьят-Гат, Йерухам, Лод, Акко, подорожание составит 1000 шекелей в год.

В населенных пунктах 1-3 социоэкономических кластеров (в частности – в Иерусалиме) стоимость продленки вырастет на 800 шекелей на ребенка в год.

В верхних социо-экономических кластерах подорожание составит несколько десятков шекелей, поскольку изначально уровень субсидий в них очень низкий.