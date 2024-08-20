Delta продлевает отмену полетов в Израиль до конца сентября, Aegean возобновляет полеты
время публикации: 20 августа 2024 г., 22:47 | последнее обновление: 20 августа 2024 г., 22:47
Американская авиакомпания Delta Airlines, планировавшая возобновить полеты в Израиль в конце августа, объявила продлении отмены полетов до конца сентября 2024 года.
В то же время греческая авиакомпания Aegean Airlines объявила о возобновлении полетов в Израиль уже в ближайший четверг, 22 августа, пока что – только на линии Израиль-Афины.
Ранее сегодня о возобновлении полетов в Израиль объявили испанская Air Europa и румынская Tarom.
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