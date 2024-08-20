Минпрос начал кампанию по найму обладателей второй степени без педагогического диплома

В связи с дефицитом учителей в Израиле министерство просвещения начало кампанию по найму специалистов, обладающих второй академической степенью (MA), но не имеющих педагогического диплома.

Кампания предназначена на текущий момент для набора учителей в начальные школы, поскольку пока что минпросу удалось договориться по данному вопросу только с профсоюзом учителей. Организация учителей средних и старших классов выступает категорически против данного шага, что является основным камнем преткновения на пути к подписанию нового коллективного трудового соглашения в средних школах.

Условием для найма является наличие второй академической степени и подтвержденный опыт работы в сфере, которую будущий учитель будет преподавать. Еще одним условием является отсутствие опыта работы в системе образования или, по крайней мере, три последних года вне системы образования.

Такие учителя смогут рассчитывать на более высокую зарплату (16000 шекелей за полную ставку вместо 9000 шекелей у начинающего учителя), но будут наниматься по индивидуальному контракту и не будут иметь защиты профсоюза от увольнения.

В общей сложности минпрос сможет заполнить таким образом не более 6% от общего количества ставок в системе.