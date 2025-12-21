Цены на нефть: как влияют ожидание деэскалации в Украине и эскалация в Венесуэле

Цены на нефть на минувшей неделе опускались ниже $60 за баррель: рынки закладывают в котировки вероятность деэскалации вокруг войны РФ-Украина, а также ожидаемый профицит предложения в 2026 году, который может усилиться за счет роста добычи в Западном полушарии и частичного сворачивания ограничений ОПЕК+.

При этом венесуэльский фактор действует в противоположную сторону. Агентство Reuters отмечает, что ожидания перебоев из-за действий США против венесуэльских поставок пока незначительно влияют на цены. Однако на рынке обсуждают риск сокращения экспорта Венесуэлы в случае затяжного "торможения" танкерных отгрузок.

Аналитики подчеркивают: даже если давление на Венесуэлу снизит ее экспорт на сотни тысяч баррелей в сутки, для 100-миллионного мирового рынка это не изменит баланс радикально. Но если фактическое "эмбарго" на отгрузки затянется и с рынка уйдет до "почти миллиона баррелей в сутки", это может стать заметным ценовым фактором для нефти и ограничить дальнейшее падение котировок.