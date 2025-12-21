Оборонный экспорт становится для Израиля финансовой "подпоркой" на фоне гонки вооружений

Экспорт израильских вооружений и систем ПВО рассматривается как один из факторов, помогающих оборонной отрасли и государственным финансам выдерживать нагрузку будущих программ перевооружения.

На этом фоне экономическое издание "Калькалист" отмечает усиливающуюся конкуренцию на мировом рынке и необходимость "ловить окна" производственных мощностей у поставщиков, прежде всего в США.

Израильское министерство обороны ранее сообщало, что в 2024 году оборонный экспорт достиг рекордных $14,7-14,8 млрд, при этом 54% сделок пришлись на Европу, а крупнейшей категорией стали ракетные и системы ПВО/ПРО. Рост спроса связывали, прежде всего, с практическими результатами применения израильских систем в ходе войны, а также с угрозой для стран Европы со стороны России.

В качестве примеров "мегасделок" называется прежде всего закупка Германией израильско-американской ПРО "Хец-3" (Arrow-3). На прошлой неделе Бундестаг одобрил новый пакет оборонных закупок, расширив сделку с Израилем, доведя общий объем соглашения примерно до $6,7 млрд. Это крупнейшая оборонная экспортная сделка в истории Израиля. При этом будущие экспортные сделки по Arrow требуют согласования с американской администрацией.

Растет интерес к израильским системам и в Греции. Недавно греческий парламент одобрил закупку 36 РСЗО PULS производства Elbit примерно на 650-700 млн евро, а также ведутся переговоры о более масштабном проекте "противоракетного купола" стоимостью порядка 3 млрд евро.