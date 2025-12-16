x
16 декабря 2025
Экономика

Цены на нефть опустились ниже 60 долларов за баррель

Нефть и газ
время публикации: 16 декабря 2025 г., 10:41 | последнее обновление: 16 декабря 2025 г., 10:41
Цены на нефть опустились ниже 60 долларов за баррель
AP Photo/Kin Cheung

Мировые цены на нефть продолжают снижаться. Стоимость барреля нефти марки Brent впервые с мая опустилась ниже 60 долларов за баррель, и торгуется на уровне 59,96 доллара.

Нефть американской марки WTI опустилась до 56 долларов за баррель.

Снижению цен на нефть способствует превышение предложения над спросом, а также прогресс на переговорах о прекращении огня между Россией и Украиной.

Экономика
