Почтовый банк сменил имя

Израильская почтовая компания "Доар Исраэль" зарегистрировала смену названия принадлежащего ей Почтового банка на "Доар Финансим".

Ребрендинг был проведен по требованию Банка Израиля в связи с приватизацией почтовой компании, чтобы не вводить клиентов в заблуждение, поскольку "Доар Финансим" не является полноценным банком – он не имеет права на выдачу ссуд или хранение депозитов.

На текущий момент "Доар Финансим" имеет право на ведение текущих счетов, обслуживание дебетовых карт, валютные операции, оплату счетов и т.д. Кроме того, компания находится в ведении министерства связи, а не Банка Израиля.