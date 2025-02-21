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Экономика

Почтовый банк сменил имя

Банк Израиля
Финансы
время публикации: 21 февраля 2025 г., 07:50 | последнее обновление: 21 февраля 2025 г., 07:50
Почтовый банк сменил имя
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Израильская почтовая компания "Доар Исраэль" зарегистрировала смену названия принадлежащего ей Почтового банка на "Доар Финансим".

Ребрендинг был проведен по требованию Банка Израиля в связи с приватизацией почтовой компании, чтобы не вводить клиентов в заблуждение, поскольку "Доар Финансим" не является полноценным банком – он не имеет права на выдачу ссуд или хранение депозитов.

На текущий момент "Доар Финансим" имеет право на ведение текущих счетов, обслуживание дебетовых карт, валютные операции, оплату счетов и т.д. Кроме того, компания находится в ведении министерства связи, а не Банка Израиля.

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