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Экономика

Авиакомпания Air Canada в начале лета вернет рейсы в Израиль

Авиация
Air Canada
время публикации: 20 февраля 2025 г., 17:26 | последнее обновление: 20 февраля 2025 г., 17:26
Авиакомпания Air Canada в начале лета вернет рейсы в Израиль
Moshe Shai/Flash90

Руководство канадской авиакомпании Air Canada сообщило о возобновлении израильских рейсов. 8 июня начнутся регулярные рейсы Торонто – Тель-Авив, а с августа к ним добавятся рейсы Монреаль – Тель-Авив.

Представители авиакомпании Air Canada сообщили также, что в соответствии с ситуацией в сфере безопасности, оперативными возможностями и спросом израильские рейсы будут расширены.

Air Canada осуществляла полеты в Израиль на протяжении более тридцати лет, но с началом войны "Железные мечи" рейсы были прекращены.

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