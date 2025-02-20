Авиакомпания Air Canada в начале лета вернет рейсы в Израиль

Руководство канадской авиакомпании Air Canada сообщило о возобновлении израильских рейсов. 8 июня начнутся регулярные рейсы Торонто – Тель-Авив, а с августа к ним добавятся рейсы Монреаль – Тель-Авив.

Представители авиакомпании Air Canada сообщили также, что в соответствии с ситуацией в сфере безопасности, оперативными возможностями и спросом израильские рейсы будут расширены.

Air Canada осуществляла полеты в Израиль на протяжении более тридцати лет, но с началом войны "Железные мечи" рейсы были прекращены.