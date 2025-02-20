Авиакомпания Air Canada в начале лета вернет рейсы в Израиль
время публикации: 20 февраля 2025 г., 17:26 | последнее обновление: 20 февраля 2025 г., 17:26
Руководство канадской авиакомпании Air Canada сообщило о возобновлении израильских рейсов. 8 июня начнутся регулярные рейсы Торонто – Тель-Авив, а с августа к ним добавятся рейсы Монреаль – Тель-Авив.
Представители авиакомпании Air Canada сообщили также, что в соответствии с ситуацией в сфере безопасности, оперативными возможностями и спросом израильские рейсы будут расширены.
Air Canada осуществляла полеты в Израиль на протяжении более тридцати лет, но с началом войны "Железные мечи" рейсы были прекращены.
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