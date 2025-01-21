Поиск первой работы в израильском хайтеке увеличился почти до года
время публикации: 21 января 2025 г., 09:37 | последнее обновление: 21 января 2025 г., 09:37
Согласно данным крупнейшего в израильском хайтеке кадрового агентства Ethosia, средний срок поиска работы для начинающих карьеру в секторе высоких технологий в Израиле составляет 11 месяцев.
При этом общий средний срок поиска работы в хайтеке составляет 14 недель (около 3 месяцев).
Среднее количество свободных ставок на рынке для "джуниоров" сократилось с 300 вакансий в месяц до менее 10.