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Экономика

Поиск первой работы в израильском хайтеке увеличился почти до года

время публикации: 21 января 2025 г., 09:37 | последнее обновление: 21 января 2025 г., 09:37

Согласно данным крупнейшего в израильском хайтеке кадрового агентства Ethosia, средний срок поиска работы для начинающих карьеру в секторе высоких технологий в Израиле составляет 11 месяцев.

При этом общий средний срок поиска работы в хайтеке составляет 14 недель (около 3 месяцев).

Среднее количество свободных ставок на рынке для "джуниоров" сократилось с 300 вакансий в месяц до менее 10.

Экономика
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