Поиск первой работы в израильском хайтеке увеличился почти до года

Согласно данным крупнейшего в израильском хайтеке кадрового агентства Ethosia, средний срок поиска работы для начинающих карьеру в секторе высоких технологий в Израиле составляет 11 месяцев.

При этом общий средний срок поиска работы в хайтеке составляет 14 недель (около 3 месяцев).

Среднее количество свободных ставок на рынке для "джуниоров" сократилось с 300 вакансий в месяц до менее 10.