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Экономика

Управление инноваций: 43% хайтек-компаний жалуются на проблемы с мобилизацией капитала

Хайтек
Стартап
время публикации: 19 января 2025 г., 10:57 | последнее обновление: 19 января 2025 г., 10:57
Управление инноваций: 43% хайтек-компаний жалуются на проблемы с мобилизацией капитала
Miriam ALster/FLASH90

Управление инноваций опубликовало результаты третьего с начала войны опроса о состоянии израильского хайтека. Опрос проводился с 6 по 27 ноября 2024 года. Анкеты были разосланы в 8800 израильских компаний на разных стадиях развития и из разных секторов хайтека. Ответы были получены от 664 компаний, в 73% случаев ответили основатели компаний.

43% ответивших сообщили, что основной проблемой 2024 года была мобилизация капитала у инвесторов, около 50% - что без мобилизации дополнительного капитала деньги у них закончатся в течение ближайших шести месяцев. Около 80% сообщили, что им требуется привлечение капитала в краткосрочной перспективе.

20% ответивших сообщили, что перенесли часть деятельности за границу, 40% ответивших сократили текущие расходы.

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