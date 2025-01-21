Минфин в третий раз увеличил дефицит госбюджета 2025 года

На состоявшемся в понедельник, 20 января, заседании финансовой комиссии Кнессета чиновники министерства финансов впервые официально озвучили то, о чем аналитики говорили уже больше месяца – дефицит государственного бюджета на 2025 год составит 4,9%.

Это третье повышение целевого дефицита еще не принятого госбюджета на 2025. Изначально министр финансов Бецалель Смотрич говорил о 4%, затем дефицит был повышен до 4,3%, а потом – до 4,4%.

Новое увеличение госбюджета связано с рекомендациями комиссии Нагеля по увеличению на 10 млрд шекелей дополнительно оборонного бюджета, который в 2025 году составит 107,8 миллиарда шекелей, что на две трети больше довоенного оборонного бюджета на год.

Оборонный бюджет превысит бюджет министерства просвещения, который в последние годы был самой крупной статьей и в 2025 году составит 89,7 миллиарда шекелей.