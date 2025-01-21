Fitch: восстановление кредитного рейтинга Израиля будет медленным

Международное рейтинговое агентство Fitch опубликовало обзор состояния израильской экономики, в котором отметило, что прекращение огня в Газе "существенно уменьшает риски, упомянутые в негативном прогнозе к кредитному рейтингу Израиля".

В агентстве отмечают, что устойчивое прекращение огня приведет к существенному улучшению экономического роста и других макроэкономических показателей по сравнению с предыдущими прогнозами.

Вместе с тем, отчет подчеркивает, что состояние госбюджета страны будет гораздо хуже, чем до войны, из-за роста военных расходов на 1,5% от ВВП