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Экономика

Fitch: восстановление кредитного рейтинга Израиля будет медленным

Финансы
время публикации: 21 января 2025 г., 18:50 | последнее обновление: 21 января 2025 г., 18:50
Fitch: восстановление кредитного рейтинга Израиля будет медленным
AP Photo/Henny Ray Abrams

Международное рейтинговое агентство Fitch опубликовало обзор состояния израильской экономики, в котором отметило, что прекращение огня в Газе "существенно уменьшает риски, упомянутые в негативном прогнозе к кредитному рейтингу Израиля".

В агентстве отмечают, что устойчивое прекращение огня приведет к существенному улучшению экономического роста и других макроэкономических показателей по сравнению с предыдущими прогнозами.

Вместе с тем, отчет подчеркивает, что состояние госбюджета страны будет гораздо хуже, чем до войны, из-за роста военных расходов на 1,5% от ВВП

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