Fitch: восстановление кредитного рейтинга Израиля будет медленным
время публикации: 21 января 2025 г., 18:50 | последнее обновление: 21 января 2025 г., 18:50
Международное рейтинговое агентство Fitch опубликовало обзор состояния израильской экономики, в котором отметило, что прекращение огня в Газе "существенно уменьшает риски, упомянутые в негативном прогнозе к кредитному рейтингу Израиля".
В агентстве отмечают, что устойчивое прекращение огня приведет к существенному улучшению экономического роста и других макроэкономических показателей по сравнению с предыдущими прогнозами.
Вместе с тем, отчет подчеркивает, что состояние госбюджета страны будет гораздо хуже, чем до войны, из-за роста военных расходов на 1,5% от ВВП