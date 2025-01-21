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Экономика

Moody's: вероятность дальнейшего снижения израильского рейтинга уменьшилась

Финансы
время публикации: 21 января 2025 г., 10:40 | последнее обновление: 21 января 2025 г., 10:40
Moody's: вероятность дальнейшего снижения израильского рейтинга уменьшилась
AP Photo/Mark Lennihan

Международное рейтинговое агентство Moody's опубликовало обзор состояния израильской экономики, отметив, что прекращение огня в Газе снизило вероятность дополнительного снижения суверенного кредитного рейтинга Израиля.

Напомним, что в сентябре 2024 года Moody's снизило израильский рейтинг сразу на две ступени до уровня Baa1 с негативным прогнозом, ниже, чем друге рейтинговые агентства.

"Соглашение о прекращении огня снижает краткосрочные риски для экономики и государственных расходов Израиля, которые могли бы пострадать из-за затяжного конфликта. Соглашение также снижает долгосрочные риски для Ближнего Востока от эскалации с вовлечением Ирана и влияние распространения конфликта на глобальные цепочки поставок", - говорится в отчете.

Вместе с тем, агентство отмечает, что условия соглашения о прекращении огня ограничены по своему масштабу и текущей продолжительности, и потребуются дополнительные переговоры для достижения постоянного прекращения огня и постоянного снижения геополитической напряженности в регионе. Не забыли аналитики отчета отметить и сохраняющуюся внутриполитическую напряженность в стране, которая может негативно отразиться на экономике.

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