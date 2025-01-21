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Экономика

Авиакомпании Air France и Transavia возобновляют полеты в Израиль

Авиация
время публикации: 21 января 2025 г., 17:12 | последнее обновление: 21 января 2025 г., 17:12
Авиакомпании Air France и Transavia возобновляют полеты в Израиль
Moshe Shai/FLASH90

Французская авиакомпания Air France объявила о возобновлении полетов в Израиль на регулярной основе с частотой один рейс в сутки. Маршрут начнет работать с 25 января и будет обслуживаться самолетом Airbus A350-900.

Сайт Aviation Week сообщает, что бюджетная авиакомпания Transavia из группы Air France-KLM вернется в Израиль с 27 января, однако официального объявления со стороны авиакомпании еще не было.

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