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Экономика

Трамп заморозил на три месяца финансирование программ международной помощи для переоценки

время публикации: 21 января 2025 г., 11:17 | последнее обновление: 21 января 2025 г., 11:17
Трамп заморозил на три месяца финансирование программ международной помощи для переоценки
AP Photo/Evan Vucci

Президент США Дональд Трамп подписал указ о приостановке на 90 дней финансирования всех программ международной помощи "с целью оценки программной эффективности и соответствия внешней политике США".

Согласно указу, все руководители департаментов и агентств, отвечающие за программы помощи США для развития зарубежных стран, должны немедленно приостановить новые обязательства и выплаты иностранным государствам и неправительственным организациям, международным организациям и подрядчикам "до проведения проверки таких программ".

В указе подчеркивается, что "индустрия оказания международной помощи и её бюрократический аппарат не соответствуют американским интересам и во многих случаях противоречат американским ценностям, а также являются дестабилизирующим фактором, продвигая в зарубежных странах идеи, прямо противоположные гармоничным и стабильным отношениям внутри стран и между ними".

Вместе с тем, госсекретарю предоставлены полномочия отменить приостановку финансирования для отдельных программ.

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