Трамп заморозил на три месяца финансирование программ международной помощи для переоценки

Президент США Дональд Трамп подписал указ о приостановке на 90 дней финансирования всех программ международной помощи "с целью оценки программной эффективности и соответствия внешней политике США".

Согласно указу, все руководители департаментов и агентств, отвечающие за программы помощи США для развития зарубежных стран, должны немедленно приостановить новые обязательства и выплаты иностранным государствам и неправительственным организациям, международным организациям и подрядчикам "до проведения проверки таких программ".

В указе подчеркивается, что "индустрия оказания международной помощи и её бюрократический аппарат не соответствуют американским интересам и во многих случаях противоречат американским ценностям, а также являются дестабилизирующим фактором, продвигая в зарубежных странах идеи, прямо противоположные гармоничным и стабильным отношениям внутри стран и между ними".

Вместе с тем, госсекретарю предоставлены полномочия отменить приостановку финансирования для отдельных программ.