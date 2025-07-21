Румыния подписала договор на закупку израильского оружия на 2,3 миллиарда долларов

Министерство обороны Румынии объявило о подписании рамочного договора с израильским государственным оборонным концерном "Рафаэль" на сумму 2,3 миллиарда долларов, что является вторым по величине оборонным контрактом в истории израильской оборонной промышленности.

В борьбе за румынский контракт израильский концерн обошел французскую корпорацию MBDA и германскую компанию Diehl.

В рамках контракта Румынии будут поставлены системы ПВО малого и среднего радиуса действия, а также запас ракет к ним, услуги по обучению и техническому обслуживанию.

Крупнейшей в истории израильской оборонки является закупка Германией систем ПРО "Хец-3" на 3,5 миллиарда евро, а третьей по величине - продажа Индии систем ПРО "Барак-8" в 2017 году за 1,6 миллиарда долларов.