Переговоры с ХАМАСом и Бейрутом, бойкот Анкары и условия Эр-Рияда. Ближневосточный обзор

Практически все новости этой недели на Ближнем Востоке сводились к переговорам о прекращении огня в секторе Газы. При этом информация менялась постоянно. ХАМАС был склонен отказаться от сделки, но посредники попросили лидеров движения подумать еще. При этом ХАМАС все активнее настаивает на подключении к переговорам Турции в качестве гаранта как своего будущего, так и будущего сектора Газы. Вопрос будет ли это приемлемо для Израиля. В последнее время Анкара даже не пытается играть в нейтральность. На минувшей неделе Турция остановила всю торговлю с Израилем и присоединилась к иску против него в Международном суде ООН, где речь идет об обвинениях в геноциде палестинского народа. Кроме того, на прошедшей неделе еще раз было обозначено – от развития событий в секторе Газы зависит вопрос о саудовско-израильской нормализации, а также перспективы деэскалации на ливано-израильской границе. Эти сигналы поступили Израилю как из Вашингтона и Парижа, так и из Эр-Рияда и Бейрута.

Обзор подготовила Марианна Беленькая, The News of Israel.

Переговоры о прекращении огня

Информация касательно переговоров о прекращении огня в секторе Газы и возвращении израильских заложников менялась на этой неделе со стремительной скоростью. То поступали сообщения, что ХАМАС негативно отнесся к предложенным ему Израилем условиям, то появлялись заявления о позитивном настрое хамасовцев.

Утром в пятницу ливанская газета "Аль-Ахбар", близкая к "Хизбалле" и другим региональным "силам сопротивления", со ссылкой на свои источники пояснила ситуацию: ХАМАС негативно отнесся к израильским предложениям, но посредники в Египте и Катаре попросили лидеров движения повременить с ответом, после чего продолжились попытки найти формулу, которая устроит обе стороны. Утверждается, что одновременно Каир получил от Израиля сообщение о готовности отложить начало операции в Рафиахе на юге сектора Газы, по крайней мере, до конца следующей недели.

Каким может быть компромисс, абсолютно неясно. ХАМАС неизменно настаивает на полном выводе всех израильских сил из сектора Газы, хотя готов подождать с этим какое-то время, при гарантии, что военные действия не возобновятся. Но это совершенно неприемлемо для властей Израиля. О чем премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниагу сообщил, в частности, госсекретарю США Энтони Блинкену в ходе встречи в Иерусалиме на этой неделе. Все остальное так или иначе обсуждаемо. К субботе вечером арабские СМИ сообщали: мяч на стороне Израиля.

Визит Блинкена и саудовско-израильская нормализация

Свою очередную поездку на Ближний Восток госсекретарь США начал с Саудовской Аравии, затем он отправился в Иорданию и Израиль.

В начале недели в Эр-Рияде состоялась специальная сессия Всемирного экономического форума, в котором приняли участие десятки политиков примерно из 60 стран, в том числе 12 глав государств и более 200 чиновников высокого ранга. На полях сессии проходило множество мероприятий, включая встречу Блинкена с коллегами из стран Персидского залива, арабо-европейские переговоры, а также заседание арабского министерского комитета. В двух последних мероприятиях участвовали и представители Турции. И практически везде ситуация в секторе Газы была главной темой.

Так, итогом совещания представителей арабских и исламских стран, на котором председательствовал глава МИД Саудовской Аравии Фейсал бин Фархан Аль Сауд, стал призыв к международному сообществу "ввести эффективные санкции против Израиля, включая прекращение поставок ему оружия – в ответ на нарушения международного права" в секторе Газы и на Западном берегу реки Иордан.

В ходе мероприятий Фейсал бин Фархан подтвердил приверженность Эр-Рияда пути к окончательному урегулированию палестино-израильского конфликта и признанию Государства Палестина. Эта тема звучала и в ходе переговоров Блинкена с представителями арабских стран и, прежде всего, той же Саудовской Аравией. Красной линией проходила мысль о том, что решение палестино-израильского конфликта через создание полноценного Палестинского государства ослабит экстремистские силы в регионе, включая ХАМАС и Иран. В очередной раз было подчеркнуто, что никто из арабов не хочет ввязываться в решение проблем сектора Газы без четкого плана палестино-израильского урегулирования. Это же касается и процесса нормализации между Израилем и арабскими странами, начиная с Саудовской Аравии.

По информации колумниста The New York Times Томаса Фридмана, у Эр-Рияда есть три требования к Израилю: уход из сектора Газы, заморозка строительства поселений на Западном Берегу (в Иудее и Самарии) и начало пути к созданию Палестинского государства в течение трех-пяти лет. Правда есть и требование к палестинской администрации: провести реформы, чтобы создать аппарат управления, которому будут доверять сами палестинцы, а также Израиль.

Нормализация отношений между Саудовской Аравией и Израилем изначально задумывалась как сделка на троих. Взамен на установление дипломатических отношений с израильтянами Эр-Рияд хотел получить от Вашингтона новый договор в сфере безопасности и помощь в развитии гражданской ядерной программы. Как сообщил в конце апреля Фейсал бин Фархан, Саудовская Аравия и США завершили большую часть работы над соглашениями в области безопасности. Однако подвижек от Израиля в палестинском вопросе они не дождались. И, согласно последним публикациям, Вашингтон дал руководству Израиля месяц, чтобы решить – идут ли они на нормализацию с Саудовской Аравией, что требует согласие на создание палестинского государства, или нет. По истечению срока трехсторонняя сделка превратится в двустороннюю, без Израиля.

Но есть несколько вопросов. Прежде всего, как Вашингтон и Эр-Рияд закрепят свои договоренности, с одобрением Конгресса США, где много вопросов к саудовской ядерной программе и в целом к королевству, или без. Тем более впереди президентские выборы и не в интересах республиканцев делать такой подарок Джо Байдену. А что решит следующий президент и кто им будет – еще один вопрос. Так, к примеру Дональд Трамп, у которого есть шансы на победу в президентской гонке, в интервью журналу Time поставил под сомнения идею решения палестино-израильского конфликта на основе принципа двух государств. Но это пока абстракция.

Еще одна тема, которая не обсуждается вслух – будущее ХАМАСа. Что станет с лидерами этого движения, прежде всего военным руководством в секторе Газы, если военные действия будут остановлены сейчас. В первую речь идет Яхье Синуаре, Мухаммаде Дэйфе и их окружении. Эр-Рияд и многие арабские столицы, поддерживающие отношения с Израилем, отнюдь не готовы иметь с ними дела. Даже Доха, которая приютила политическое бюро ХАМАСа на своей территории, вряд ли решится открыто принимать их у себя. Палестинская администрация в Рамалле также не сможет установить власть в Газе, пока там остаются вооруженные группировки ХАМАСа. Кроме того, именно ХАМАС припишет себе в качестве заслуги любую договоренность с Израилем о прекращении огня и выводе израильских сил из сектора Газы, не говоря уже о начале переговоров о создании Палестинского государства. Если бы не война, начатая ХАМАСом 7 октября, идея палестинской независимости была бы на задворках международной повестки. Сейчас все иначе. И достаточно открыть арабские СМИ, чтобы это увидеть, особенно те, кто занимают активную антиизраильскую позицию. Протесты в американских университетах, угроза выдачи ордеров на арест израильского руководства Международным уголовным судом, рост числа европейских столиц, готовых признать государство Палестина – все это рассматривается как победа ХАМАСа и поражение Израиля. Возможно, если бы Израиль пошел на нормализацию с Саудовской Аравией до войны и вместе с ней начал сотрудничать с Палестинской администрацией в Рамалле, ситуация была бы иной. Но повернуть время вспять невозможно.

Да, решение Израиля продолжить операцию в Рафиахе (Рафахе) создаст проблемы для арабских стран, осложнит возможность переговоров между ними и израильскими властями на определенное время, но разговоры о будущем мире без упоминания и определения роли и места ХАМАСа – иллюзия. Арабские столицы, Эр-Рияд, Каир, Амман, Абу-Даби, никогда не скажут это вслух, но они так же как Израиль опасаются усиления ХАМАСа. Другой дело, что после Рафиаха и в случае уничтожения военного руководства ХАМАСа Израилю все равно придется вернуться к вопросу – что делать с Газой и как выстраивать отношения с арабскими странами. То есть уже сейчас нужен план на после войны, а его пока нет, по крайней мере, нет чего-то реального. Что есть – сохранение военного потенциала ХАМАСа, хоть и урезанного, и его полной политической активности, а также других сил сопротивления – той же ливанской "Хизбаллы".

Что касается абстрактных планов, то в пятницу The New York Times сообщила: в окружении Нетаниягу обдумывают план для послевоенной Газы, согласно которому Израиль предложит разделить контроль над территорией с альянсом арабских стран (Египтом, Саудовской Аравией и ОАЭ), а также США. В обмен Израиль надеется на нормализацию отношений с Саудовской Аравией. Однако автор статьи признает, что все это сейчас малоосуществимо. Во-первых, из-за разногласий внутри правящей коалиции в Израиле. Во-вторых из-за неприятия плана арабскими странами, так как там нет речи о создании палестинского государства.

Турция в игре

В требованиях ХАМАСа все чаще и чаще звучит условие – среди гарантов прекращения огня в секторе Газы должна быть Турция. Она же должна участвовать в разработке будущего сектора Газы. Анкара в свою очередь лоббирует встраивание ХАМАСа в будущую палестинскую администрацию.

Неслучайно глава политбюро ХАМАСа задержался на две недели в Турции после того, как в конце апреля его в Стамбуле принимал президент Реджеп Тайип Эрдоган. У этого, по информации газеты "Аш-Шарк аль-Аусат", есть несколько причин. Первая – встречи Ханийи с некоторыми арабскими и палестинскими политиками, которые не хотят по разным причинам ехать в Доху. Вторая – необходимость согласовать с Анкарой дальнейшую стратегию.

При этом у турецкой посреднической миссии смутные перспективы с учетом с каждым днем ухудшающихся отношений с Израилем. 2 мая Анкара объявила о полном прекращении торговли с Израилем.

"Турция будет строго и решительно выполнять эти новые меры до тех пор, пока правительство Израиля не разрешит бесперебойный и достаточный поток гуманитарной помощи в Газу", – говорится в заявлении министерства торговли Турции, которое цитирует агентство Reuters. В 2023 году товарооборот между странами составлял около $7 млрд.

Напомним, что в начале апреля Анкара сократила свой экспорт в Израиль, введя ограничения на поставку 54 видов товаров. Тогда это стало реакцией на отказ израильских властей принять участие в гуманитарных операциях в секторе Газы. С тех пор ухудшение отношений двух стран только усугублялось.

В Турции начали подготовку отправки к берегам Газы очередной "флотилии свободы" с гуманитарным грузом и пропалестинскими активистами на борту. Среди них – дочь аргентинского революционера Эрнесто Че Гевары 63-летняя Алейда Гевара и 49-летний внук южноафриканского революционера Нельсона Манделы Цвеливелили "Мандла" Мандела. С учетом предыдущего опыта ситуация выглядит очень опасной.

В 2010 году караван из шести судов во главе с турецким паромом "Мави Мармара" был перехвачен израильскими ВМС. В ходе операции тогда погибли восемь граждан Турции и американец турецкого происхождения, что на несколько лет осложнило отношения между двумя странами и подставило Израиль под шквал международной критики. Сейчас ситуация и без того не в пользу Израиля. Особенно нежелательны инциденты на фоне судебных дел, которые рассматривают Международный суд ООН и Международный уголовный суд (МУС). Последний, как опасаются в Израиле, может выдать ордера на арест израильских высокопоставленных военных и политиков, включая премьер-министра. Так что новая "флотилия свободы" – это фактически намеренная провокация.

Пока отправить флотилию не вышло, так как власти Гвинеи-Биссау сняли свои флаги с двух из трех судов. Теперь участники акции ищут страну, которая согласится предоставить свои флаги для их плавания. Запрос отправлен и властям Турции.

Формально Турция как государство к флотилии отношения не имеет. Организаторы – турецкие и международные гуманитарные структуры. Однако без одобрения официальной Анкары ничего не случилось бы. "Флотилия, частично возглавляемая Турецким фондом гуманитарной помощи (IHH), который имеет тесные связи с турецким правительством и ранее собирал средства для ХАМАСа, намерена обойти установленные каналы помощи и отказать Израилю в досмотре своего груза, ставя под угрозу сомнения относительно характера миссии", – говорится в письме 20 членов Конгресса госсекретарю США Энтони Блинкену. В нем также была заключена просьба к американским властям "напрямую взаимодействовать" с президентом Эрдоганом и правительством Турции, чтобы предотвратить или задержать отход флотилии и обеспечить проверку всех грузов в сектор Газы.

Интересно, что на этом фоне появились сообщения об отмене или переносе визита Эрдогана в Вашингтон. Официальных объяснений этому нет, в Вашингтоне и вовсе не подтверждают, что такой визит должен был быть, но о нем достаточно активно писали турецкие и другие СМИ. И пока Джо Байден остается единственным за два десятилетия президентом США, кто не принял Эрдогана в Белом доме. Предположительно, очередное охлаждение в американо-турецких отношениях связано с войной в секторе Газы. Обе стороны недовольны позицией друг друга, тем более в последние недели Эрдоган резко ужесточил риторику в адрес Израиля.

Помимо истории с флотилией и отменой экспорта, Анкара также присоединилась к иску ЮАР против Израиля в Международном суде ООН, в котором идет речь о геноциде в отношении палестинского народа, не говоря уже о приеме в Стамбуле Исмаила Ханийи. Так что у Израиля нет сомнений, чью сторону занимает Анкара.

Турция для Израиля – неприемлемый посредник, но, похоже, особо выбора нет. О том, что Анкара уже участвует в переговорах о прекращении огня в секторе Газы сообщил в конце недели министр финансов Бецалель Смотрич. Он потребовал объяснений от Нетаниягу по поводу дошедшей до него информации о том, что представители Турции участвуют в переговорах. По словам Смотрича, факт участия Турции активно скрывается от общественности.

Что касается самой Турции, то активизация Эрдогана на палестинском направлении произошла в первую очередь из соображений внутренней политики. Общественная поддержка на стороне палестинцев. Весьма характерной иллюстрацией настроений в Турции стал и произошедший на этой неделе теракт в Старом городе Иерусалима. Турист, напавший с ножом на бойца пограничной полиции, оказался гражданином Турции. 34-летний Хасан Сакланан был имамом одной из турецких мечетей. После совершения теракта он мгновенно стал героем турецких соцсетей. Но надо добавить, что мнения относительно ХАМАСа в Турции расходятся. В частности, мэр Стамбула от оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП) Экрем Имамоглу в интервью CNN назвал ХАМАС "террористической организацией". Правда с оговорками про страдания населения в Газе. В любом случае палестинский вопрос стал предметом политической борьбы в Турции, а это значит, что влиять извне на Эрдогана в ближайшее время будет сложно. Тем более никто не знает, чем обернутся выборы в США.

Ливанский файл

Ждут результатов американских выборов и в Бейруте. Ливанская "Хизбалла" не скрывает, что ключ решения проблем региона – в руках Вашингтона.

Для президента США Джо Байдена переговоры о прекращении огня в Газе имеют огромное значение – как для внутренней политики (на фоне протестов в университетах), так и внешней. На кону вопрос – удастся ли ему перестроить Ближний Восток, хотя времени у его администрации уже нет. В Вашингтоне выстраивают цепочку: прекращение огня в Газе, начало палестино-израильского урегулирования, прекращение эскалации на ливано-израильской границе, разблокировка торговых маршрутов в Красном море, которые сейчас под огнем хуситского движения "Ансар Аллах", сделка с Эр-Риядом, ослабление влияния в регионе Ирана и Китая.

В теории все красиво. Но опять же несколько "но". В вопросе хуситов и Ирана Вашингтон просит помощи у Китая, о чем сообщил сам Энтони Блинкен в Эр-Рияде. Китай активизировался на палестинском направлении и вместе с Россией прикладывает усилия по примирению палестинских сил – прежде всего правящего движения ФАТХ с ХАМАСом. В Ливане также возможная перспектива решения приграничных споров с Израилем пока рисуется как достижение "Хизбаллы" и сил сопротивления, включая ХАМАС.

Согласно изданию "Аль-Ахбар", существует несколько планов деэскалации между Израилем и Ливаном. Их одновременно предлагают Вашингтон, Лондон и Париж. В чем-то эти планы пересекаются, например в отводе сил "Хизбаллы" от линии размежевания и размещении на юге Ливана миротворческих сил и официальной ливанской армии. Но каждый из посредников делает акцент на своем.

Источники "Аль-Ахбар" утверждают, что Вашингтон пришел к выводу – в Ливане ничего не сдвинется, пока не будет прекращения огня в Газе, но американцы хотят быть готовы к этому моменту. В плане США максимально учитывается снятие угроз для Израиля, при этом часть территориальных споров остается нерешенной. Особенность британских предложений – установка сторожевых вышек между Ливаном и Израилем и возложение ответственности на ливанскую армию за любые действия против израильской стороны. Французский план в целом очень стандартен: от прекращения огня с обеих сторон и отводе вооруженных группировок до возобновления переговоров о демаркации границы.

Израильский сайт "Кан" утверждает, что власти в Израиле готовы говорить о "коррекции границ", чтобы избежать большой войны с "Хизбаллой". Однако представители этого движения раз за разом подчеркивают – любые разговоры только после прекращения войны в секторе Газы. Они явно не торопятся и наблюдают, как меняется расклад в регионе и мире: как будет решаться вопрос с саудовско-израильской нормализацией, что будет с выборами в США и, соответственно, как будет строиться стратегия США на Ближнем Востоке. Но уже тот факт, что американцы приняли концепцию "Хизбаллы" – сначала Газа, потом все остальное – для ливанских исламистов уже победа. Не зря генсек "Хизбаллы" Хасан Насралла говорил, что главная задача движения, присоединившегося к ХАМАСу в войне с Израилем – поставить вопрос о секторе Газы и правах палестинцев во главу всех проблем. Так что при любом раскладе "Хизбалла" запишет себе плюсик, а в остальном она пока получает удовольствие от соперничества западных дипломатий в регионе и не скрывает этого.