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Наука и Хайтек

Астронавты, "застрявшие" на девять месяцев в космосе, вернулись на Землю

Космос
время публикации: 19 марта 2025 г., 00:29 | последнее обновление: 19 марта 2025 г., 00:37
Астронавты, "застрявшие" на девять месяцев в космосе, вернулись на Землю
Keegan Barber/NASA via AP

Космический корабль Crew Dragon американской компании SpaceX доставил на Землю с Международной космической станции четырех астронавтов, включая Барри Уилмора и Суниту Уильямс, которые провели в космосе девять месяцев вместо 8 дней.

Crew Dragon приводнился в Мексиканском заливе у побережья Флориды в 17 часов 57 по восточному времени (в 23:57 по израильскому времени).

Вместе с Уильямс и Уилмором на Землю вернулись космонавт "Роскосмоса" Александр Горбунов и Ник Хейг.

5 июня 2024 года корпорация Boeing осуществила первый пилотируемый запуск к МКС корабля CST-100 Starliner. На орбиту корабль Starliner был выведен ракетой-носителем Atlas V. На МКС тогда прибыли Барри "Бутч" Уилмор и Сунита Уильямс. Планировалось, что испытательная миссия продлится около недели, но из-за обнаруженных во время стыковки со станцией проблем в двигателе корабля и последующей утечки гелия тест затянулся. Специалистам не удалось ликвидировать выявленные неполадки и было принято решение, что Starliner вернется на Землю без экипажа.

В августе глава агентства NASA Билл Нельсон объявил, что экипаж разработанного компанией Boeing корабля CST-100 Starliner вернется с МКС на Землю с миссией Crew-9 компании SpaceX.

Наука и Хайтек
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