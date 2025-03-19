Астронавты, "застрявшие" на девять месяцев в космосе, вернулись на Землю

Космический корабль Crew Dragon американской компании SpaceX доставил на Землю с Международной космической станции четырех астронавтов, включая Барри Уилмора и Суниту Уильямс, которые провели в космосе девять месяцев вместо 8 дней.

Crew Dragon приводнился в Мексиканском заливе у побережья Флориды в 17 часов 57 по восточному времени (в 23:57 по израильскому времени).

Вместе с Уильямс и Уилмором на Землю вернулись космонавт "Роскосмоса" Александр Горбунов и Ник Хейг.

5 июня 2024 года корпорация Boeing осуществила первый пилотируемый запуск к МКС корабля CST-100 Starliner. На орбиту корабль Starliner был выведен ракетой-носителем Atlas V. На МКС тогда прибыли Барри "Бутч" Уилмор и Сунита Уильямс. Планировалось, что испытательная миссия продлится около недели, но из-за обнаруженных во время стыковки со станцией проблем в двигателе корабля и последующей утечки гелия тест затянулся. Специалистам не удалось ликвидировать выявленные неполадки и было принято решение, что Starliner вернется на Землю без экипажа.

В августе глава агентства NASA Билл Нельсон объявил, что экипаж разработанного компанией Boeing корабля CST-100 Starliner вернется с МКС на Землю с миссией Crew-9 компании SpaceX.