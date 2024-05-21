x
21 мая 2024
|
последняя новость: 16:00
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
21 мая 2024
|
21 мая 2024
|
последняя новость: 16:00
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Экономика

Минобороны закупает у "Эльбита" боеприпасы на 2,8 млрд шекелей

время публикации: 21 мая 2024 г., 10:05 | последнее обновление: 21 мая 2024 г., 10:05
Минобороны закупает у "Эльбита" боеприпасы на 2,8 млрд шекелей
AHMAD GHARABLI /FLASH90

Генеральный директор министерства обороны Эяль Замир подписал контракт на закупку крупных партий боеприпасов для нужд сухопутных войск у концерна "Эльбит Маарахот".

Контракт рассчитан на несколько лет. Его стоимость – 2,8 миллиарда шекелей. Производство будет осуществляться на заводах "Эльбита" в Израиле.

С начала войны министерство обороны потратило на закупки вооружений 63 миллиарда шекелей. При этом в рамках программы снижения зависимости от иностранных поставок, заказы на сумму около 40 миллиардов шекелей были размещены у израильских производителей.

Оборонные предприятия работают в эти месяцы в усиленном режиме. Министерство обороны обратилось в Земельное управление с просьбой отложить на полтора года демонтаж завода "Эльбит" в Рамат а-Шароне, который должен переехать в Негев. В связи с острой необходимостью в боеприпасах, в минобороны рассчитывают, что оба завода будут работать параллельно.

fb tel insta twitter youtube tictok
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 19 декабря 2023

Минобороны Израиля планирует создать местное производство авиабомб
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 28 ноября 2023

ЦАХАЛ заказал заводу в Сдероте взрыватели для снарядов на 140 млн шекелей
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 31 июля 2023

Концерн "Эльбит" получил крупный заказ на снаряды от минобороны Израиля после передачи американских боеприпасов Украине
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 31 июля 2023

ЦАХАЛ закупит у "Эльбит Маарахот" артиллерийские снаряды на 250 млн шекелей