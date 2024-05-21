Минобороны закупает у "Эльбита" боеприпасы на 2,8 млрд шекелей

Генеральный директор министерства обороны Эяль Замир подписал контракт на закупку крупных партий боеприпасов для нужд сухопутных войск у концерна "Эльбит Маарахот".

Контракт рассчитан на несколько лет. Его стоимость – 2,8 миллиарда шекелей. Производство будет осуществляться на заводах "Эльбита" в Израиле.

С начала войны министерство обороны потратило на закупки вооружений 63 миллиарда шекелей. При этом в рамках программы снижения зависимости от иностранных поставок, заказы на сумму около 40 миллиардов шекелей были размещены у израильских производителей.

Оборонные предприятия работают в эти месяцы в усиленном режиме. Министерство обороны обратилось в Земельное управление с просьбой отложить на полтора года демонтаж завода "Эльбит" в Рамат а-Шароне, который должен переехать в Негев. В связи с острой необходимостью в боеприпасах, в минобороны рассчитывают, что оба завода будут работать параллельно.