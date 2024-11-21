Кнессет хочет освободить чаевые от НДС

Депутаты Кнессета утвердили в предварительном чтении законопроект Одеда Форера (НДИ), предусматривающий освобождение чаевых, получаемых официантами в ресторане, от начисления НДС.

Законопроект призван зафиксировать в законе ситуацию, сложившуюся де факто на протяжении десятилетий, которую Налоговое управление пытается изменить на основании решения Всеизраильского суда по трудовым спорам от 2018 года.

Тогда суд постановил, что любые чаевые (даже если они выплачены напрямую официанту) должны считаться доходом предприятия и с них будет взиматься соответствующий налог. В то же время использовать чаевые на другие цели кроме как для выплаты работникам работодатель не может. Он также обязан осуществлять с них все предусмотренные законом социальные отчисления. Делиться чаевые должны на всех работников обслуживания (бармены, работники кухни, официанты и т.д.).

Летом 2024 года, опираясь на это решение, налоговое управление сообщило, что намерено начать взимать НДС с чаевых, и подчеркнуло, что данному вопросу будет уделяться усиленное внимание при проверках.

"Согласно нашей позиции, чаевые, выплачиваемые предприятию за услуги, оказываемые его сотрудниками, являются доходом, составляющим часть вознаграждения за услугу, и, следовательно, чаевые также облагаются налогом на добавленную стоимость", - говорится в аргументации данного решения.

В управлении также подчеркнули, что с юридической точки зрения ресторанам запрещено вычитать НДС на чаевые из зарплаты официантов.

В итоге было решено, что взимание НДС с чаевых начнется с 1 января 2025 года.